Игроку сборной Марокко разрешили вернуться к тренировкам в Бельгии

По информации HLN, медицинский штаб бельгийского «Гента» дал разрешение своему игроку Тарику Тиссудали, также защищающему цвета национальной сборной Марокко, вернуться к тренировкам с основной командой. 29-летний спортсмен не мог быть частью основной команды раньше из-за травмы.

Сообщается, что у марокканского вингера вряд ли есть шанс на попадание в стартовый состав на ближайший матч «Гента», однако его появление на скамейке запасных в игре против «Серен Юнайтед» вполне возможно.

Игра «Серен Юнайтед» - «Гент» начнётся завтра, первого апреля, в 19:15. За ходом противостояния вы сможете следить на нашем сайте.