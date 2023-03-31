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Бельгия

Игроку сборной Марокко разрешили вернуться к тренировкам в Бельгии

31 Марта 2023 • 12:30 Комментировать
Серен Юнайтед
...
Гент
01.04 19:15

По информации HLN, медицинский штаб бельгийского «Гента» дал разрешение своему игроку Тарику Тиссудали, также защищающему цвета национальной сборной Марокко, вернуться к тренировкам с основной командой. 29-летний спортсмен не мог быть частью основной команды раньше из-за травмы.

Сообщается, что у марокканского вингера вряд ли есть шанс на попадание в стартовый состав на ближайший матч «Гента», однако его появление на скамейке запасных в игре против «Серен Юнайтед» вполне возможно.

Игра «Серен Юнайтед» - «Гент» начнётся завтра, первого апреля, в 19:15. За ходом противостояния вы сможете следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Сборная Марокко травмы Серен Юнайтед Тарик Тиссудали
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