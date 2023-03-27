«Боруссия» Мёнхенгладбах проявляет интерес к Уго Кёйперсу

Как сообщает HLN, менхенгладбахская «Боруссия» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Гента» Уго Кёйперсу.

Бывший нападающий пирейского «Олимпиакоса» и льежского «Стандарда» присоединился к «буйволам» летом прошлого года за сумму около четырёх миллионов евро. С тех пор он забил 16 голов в национальном чемпионате в 29 играх. 26-летний футболист также забил четыре мяча в Лиге конференций, в том числе один гол на свой счёт он записал во время выездной победной игры в Стамбуле против местного клуба «Истанбул Башакшехир» (4:1).

В данный момент «Гент» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.