Гласнер — о матче с «Реалом»: Нужно хорошо подготовиться, чтобы увеличить шансы на победу

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».

Гласнер сказал официальному сайту УЕФА о том, что с нетерпением ждет матча против «Реала», это не личное противостояние с наставником «сливочных» Карло Анчелотти, это встреча против одной из самых великих команд в истории, необходимо очень хорошо подготовиться, чтобы увеличить свои шансы на успешный результат.

Игра за Суперкубок УЕФА состоится завтра, 10 августа, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Айнтрахт» уже открыл для себя новый сезон, в первом туре Бундеслиги команда крупно проиграла «Баварии» (1:6).