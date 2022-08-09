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Еврокубки

Гласнер — о матче с «Реалом»: Нужно хорошо подготовиться, чтобы увеличить шансы на победу

09 Августа 2022 • 19:37 Комментировать

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала».

Гласнер сказал официальному сайту УЕФА о том, что с нетерпением ждет матча против «Реала», это не личное противостояние с наставником «сливочных» Карло Анчелотти, это встреча против одной из самых великих команд в истории, необходимо очень хорошо подготовиться, чтобы увеличить свои шансы на успешный результат.

Игра за Суперкубок УЕФА состоится завтра, 10 августа, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Айнтрахт» уже открыл для себя новый сезон, в первом туре Бундеслиги команда крупно проиграла «Баварии» (1:6).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Айнтрахт Франкфурт Суперкубок Уефа Оливер Гласнер
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