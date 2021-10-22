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Еврокубки

Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия оторвалась от России

22 Октября 2021 • 08:07 Комментировать

Прошедшая неделя еврокубков выдалась для российских клубов не самой удачной – все три отечественные команды свои матчи проиграли. «Зенит» и «Локомотив» минимально уступили «Ювентусу» и «Галатасараю» соответственно, а «Спартак» оказался слабее «Лестера» в голевой перестрелке.

Таким образом, Россия позволила Шотландии оторваться в таблице коэффициентов УЕФА, ведь «Селтик» и «Рейнджерс» свои очки заработали. Теперь у РПЛ 31,682 балла, когда шотландцы набрали 32,100 балов, угнавшись вперед.

Впрочем, России удалось удержать десятую строчку, ведь только один из представителей Украины сумел добыть победу – «Заря» на выезде огорчила болгарский ЦСКА. Так, украинцы остановились на отметке в 31,000 балла по итогам тура, расположившись на 11-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
таблица коэффициентов УЕФА РПЛ
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