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Канчельскис: «Россия продолжит падать в таблице коэффициентов УЕФА»

18 Августа 2021 • 19:11 Комментировать
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу падения России в таблице коэффициентов УЕФА.

Он заявил, что это было ожидаемо и теперь Россию ждёт долгое падение вниз. Экс-игрок «МЮ» отметил, что в российском футболе работает очень много «дилетантов-проходимцев», из-за которых не стоит ждать ничего хорошего.

Кроме этого, Канчельскис в очередной раз призвал отменить лимит на легионеров и добавил, что хватит издеваться над футболом, пишет «СЭ».

Ранее бывший футболист сборной России заявил, что московский «Спартак» провалит этот сезон и будет бороться за 4-5 место.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис таблица коэффициентов УЕФА
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