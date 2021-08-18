Канчельскис: «Россия продолжит падать в таблице коэффициентов УЕФА»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу падения России в таблице коэффициентов УЕФА.

Он заявил, что это было ожидаемо и теперь Россию ждёт долгое падение вниз. Экс-игрок «МЮ» отметил, что в российском футболе работает очень много «дилетантов-проходимцев», из-за которых не стоит ждать ничего хорошего.

Кроме этого, Канчельскис в очередной раз призвал отменить лимит на легионеров и добавил, что хватит издеваться над футболом, пишет «СЭ».

Ранее бывший футболист сборной России заявил, что московский «Спартак» провалит этот сезон и будет бороться за 4-5 место.