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Греция

Президент ПАОКа получил 8 месяцев тюрьмы за демонстрацию пистолета во время матча

06 Мая 2023 • 03:28 Комментировать
Волос
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ПАОК
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07.05 20:00

Иван Саввиди, владелец греческого ПАОКа, получил символический тюремный срок - 8 месяцев условно - за инцидент, произошедший еще в 2018 году. Тогда во время игры с АЕКом он демонстративно достал пистолет и угрожал арбитру.

Этот инцидент вызвал скандал в греческом обществе, и первоначально Саввиди приговорили к 25 месяцам тюрьмы, но его адвокаты взялись за дело и смогли добиться фактически символического наказания.

Тем не менее, в то же время тогда ему запретили на три года появляться на стадионе во время игр клуба, а также оштрафовали на 100 тысяч евро.

Сейчас ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице греческого чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Иван Саввиди
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