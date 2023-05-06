Президент ПАОКа получил 8 месяцев тюрьмы за демонстрацию пистолета во время матча

Иван Саввиди, владелец греческого ПАОКа, получил символический тюремный срок - 8 месяцев условно - за инцидент, произошедший еще в 2018 году. Тогда во время игры с АЕКом он демонстративно достал пистолет и угрожал арбитру.

Этот инцидент вызвал скандал в греческом обществе, и первоначально Саввиди приговорили к 25 месяцам тюрьмы, но его адвокаты взялись за дело и смогли добиться фактически символического наказания.

Тем не менее, в то же время тогда ему запретили на три года появляться на стадионе во время игр клуба, а также оштрафовали на 100 тысяч евро.

Сейчас ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице греческого чемпионата.