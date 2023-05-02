Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев покинет свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Под руководством 45-летнего специалиста «Новосибирск» провел всего пять матчей, в которых одержал одну победу. После отставки Бояринцева исполняющим обязанности главного тренера команды станет его помощник Михаил Белов. Стоит отметить, что это будет уже третья тренерская отставка в клубе за этот сезон.

Новосибирцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Второй лиги в группе 4, имея в своем активе 29 набранных очков после 22 туров. Трудовой договор Бояринцева с клубом рассчитан до лета 2024 года.