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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 4

«Новосибирск» уволит Бояринцева слухи

02 Мая 2023 • 15:03 Комментировать

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев покинет свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Под руководством 45-летнего специалиста «Новосибирск» провел всего пять матчей, в которых одержал одну победу. После отставки Бояринцева исполняющим обязанности главного тренера команды станет его помощник Михаил Белов. Стоит отметить, что это будет уже третья тренерская отставка в клубе за этот сезон.

Новосибирцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Второй лиги в группе 4, имея в своем активе 29 набранных очков после 22 туров. Трудовой договор Бояринцева с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев Новосибирск
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