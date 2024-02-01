Известный алжирский центрфорвард Ислам Слимани трудоустроился в чемпионате Бельгии. Новым местом работы 35-летнего футболиста стал «Мехелен», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до завершения нынешнего сезона. Африканский игрок пополнил ряды бельгийского коллектива на правах свободного агента.

Предыдущим местом работы Ислама была бразильская «Куритиба». Нападающий принял участие в 11 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.