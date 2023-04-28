Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Бельгия

«Андерлехт» не стал продлевать контракт с Лиором Рафаэловом

28 Апреля 2023 • 01:15 Комментировать
Андерлехт
2:3
Мехелен
окончен

Как сообщает издание GBeNeFN, предстоящим летом израильский полузащитник Лиор Рафаэлов станет свободным агентом, так как между игроком и клубом, за который он в данный момент выступает, «Андерлехтом», не были достигнуты договорённости по продлению контракта.

В нынешнем сезоне спортсмен забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 29 матчах. Также игрок забил один гол в Лиге конференций. За два года в «Андерлехте» футболист провёл на поле 91 матч, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач.

По информации источника, Рафаэлову летом предстоит сделать выбор – играть за бельгийский клуб не из топ-4, либо вернуться в Израиль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Лиор Рафаэлов контракт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: