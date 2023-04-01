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Бельгия

Вертонген рассказал, где завершит карьеру игрока

01 Апреля 2023 • 06:24 Комментировать
Эйпен
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Андерлехт
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02.04 17:00

Бельгийский опытный защитник Ян Вертонген рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру игрока. По информации Nieuwsblad, 35-летний бельгиец хочет повесить бутсы на гвоздь в 2024 году – именно тогда заканчивается его действующее соглашение с «Андерлехтом».

«Я ещё не думал о том, чтобы продлить контракт. Полагаю, «Андерлехт» будет моим последним клубом в карьере», - сказал футболист.

Вертонген известен как многолетний лидер обороны лондонского «Тоттенхэма» - он провёл в стане «шпор» восемь лет – с 2012 по 2020 год. Также сыграл порядка 150 встреч за сборную Бельгии.

Что касается сезона текущего, то в нём центрдеф сыграл в 31 матче, дважды забив гол в ворота соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Ян Вертонген
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ЭЙПЕН АНДЕРЛЕХТ
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