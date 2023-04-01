Вертонген рассказал, где завершит карьеру игрока

Бельгийский опытный защитник Ян Вертонген рассказал, в каком клубе планирует завершить карьеру игрока. По информации Nieuwsblad, 35-летний бельгиец хочет повесить бутсы на гвоздь в 2024 году – именно тогда заканчивается его действующее соглашение с «Андерлехтом».

«Я ещё не думал о том, чтобы продлить контракт. Полагаю, «Андерлехт» будет моим последним клубом в карьере», - сказал футболист.

Вертонген известен как многолетний лидер обороны лондонского «Тоттенхэма» - он провёл в стане «шпор» восемь лет – с 2012 по 2020 год. Также сыграл порядка 150 встреч за сборную Бельгии.

Что касается сезона текущего, то в нём центрдеф сыграл в 31 матче, дважды забив гол в ворота соперника.