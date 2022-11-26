Марсело хочет расторгнуть контракт с «Олимпиакосом»

Некогда звёздный защитник мадридского «Реала» Марсело хочет расторгнуть контракт с его нынешним клубом – «Олимпиакосом». Инсайдом делится Николо Скира.

В «Олимпиакос» легендарный защитник «сливочных» перешёл в начале сентября, почти три месяца назад. Бразилец заключил контракт на один год, предусматривающий возможность продления на дополнительный сезон. Правда, на поле Марсело вышел лишь в пяти матчах за это время.

Дела у «Олимпиакоса» идут плохо. В национальном чемпионате команда из Пирея четвёртая и отстает от лидера на 12 очков. Из Лиги Европы «Олимпиакос» вылетел, заняв четвёртое место в группе.



