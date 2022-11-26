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Греция

Марсело хочет расторгнуть контракт с «Олимпиакосом»

26 Ноября 2022 • 23:46 Комментировать
ПАС Янина
...
Олимпиакос
21.12 20:00

Некогда звёздный защитник мадридского «Реала» Марсело хочет расторгнуть контракт с его нынешним клубом – «Олимпиакосом». Инсайдом делится Николо Скира.

В «Олимпиакос» легендарный защитник «сливочных» перешёл в начале сентября, почти три месяца назад. Бразилец заключил контракт на один год, предусматривающий возможность продления на дополнительный сезон. Правда, на поле Марсело вышел лишь в пяти матчах за это время.

Дела у «Олимпиакоса» идут плохо. В национальном чемпионате команда из Пирея четвёртая и отстает от лидера на 12 очков. Из Лиги Европы «Олимпиакос» вылетел, заняв четвёртое место в группе.

 

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Олимпиакос Марсело
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ПАС ЯНИНА ОЛИМПИАКОС
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