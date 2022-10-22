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Греция

Марсело может переехать в МЛС

22 Октября 2022 • 15:12 Комментировать
Панетоликос
...
Олимпиакос
Через 3 ч. 17 мин.

Знаменитый бразильский защитник Марсело может переехать в американскую МЛС уже этой зимой.

По информации Don Balon, футболист «Олимпиакоса» недоволен положением своей текущей команды. Греческий гранд проваливает кампанию в Лиге Европы, а в чемпионате находится лишь на пятой строчке. Такая ситуация может вынудить бывшую звезду мадридского «Реала» перебраться через океан.

Напомним, что Марсело стал футболистом «Олимпиакоса» этим летом, перейдя на правах свободного агента. За новый клуб бразилец провёл лишь три поединка в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело МЛС
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ПАНЕТОЛИКОС ОЛИМПИАКОС
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