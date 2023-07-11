​Италия и Турция могут принять Евро-2032 вместе

Италия и Турция претендуют на то, чтобы в 2032 году принять чемпионат Европы. Как сообщает La Repubblica, УЕФА рассматривает вариант с проведением турнира в обеих странах.

В свою очередь, Calcio e Finanza называет возможный союз Италии и Турции сенсационным, в том числе с политической точки зрения.

Предполагается, что для Евро-2032 понадобятся шесть итальянских и шесть турецких стадионов. Матч открытия турнира может принять Стамбул, а финал – Рим.

Чемпионаты Европы уже не раз проходили в нескольких странах. Евро-2000 принимали Бельгия и Нидерланды, Евро-2008 – Австрия и Швейцария, а Евро-2012 – Украина и Польша. Евро-2020 и вовсе проходил в 11 странах.