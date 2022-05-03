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Чемпионат Европы 2032

Италия претендует на проведение Евро-2032

03 Мая 2022 • 09:33 Комментировать

Представители итальянской федерации футбола надеются, что они смогут выиграть заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году.

По информации издания Football Italia, шансы «скуадры адзурры» на победу сильно возросли после того, как руководители УЕФА отклонили заявку России на проведение Евро-2032. Стоит отметить, что помимо Италии на проведение турнира также претендует Турция, которая выразила большое желание принять у себя первенство «старого света».

Напомним, что представители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах на следующий сезон из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
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