Италия претендует на проведение Евро-2032

Представители итальянской федерации футбола надеются, что они смогут выиграть заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году.

По информации издания Football Italia, шансы «скуадры адзурры» на победу сильно возросли после того, как руководители УЕФА отклонили заявку России на проведение Евро-2032. Стоит отметить, что помимо Италии на проведение турнира также претендует Турция, которая выразила большое желание принять у себя первенство «старого света».

Напомним, что представители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах на следующий сезон из-за ситуации на Украине.