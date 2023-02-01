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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова не проигрывает уже восемь матчей подряд

01 Февраля 2023 • 22:53 Комментировать
Ференцварош
...
Уйпешт
05.02 19:30

Венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, не знает поражений в чемпионате Венгрии уже восемь туров подряд. Сегодня столичный клуб одолел в рамках внутреннего чемпионата «Пакш» - 3:1, матч прошёл для подопечных Черчесова на выезде, победа оказалась волевой.

Теперь в чемпионате Венгрии «Ференцварош» не проигрывает уже восемь матчей кряду.

Что касается всех матчей во всех официальных турнирах, то клуб из Будапешта не проигрывает в них уже шесть матчей, последнее поражение случилось 3 ноября на выезде против турецкого «Трабзонспора» в рамках группового этапа Лиги Европы. Тем не менее, свой квартет подопечные Черчесова успешно выиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Пакш
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ФЕРЕНЦВАРОШ УЙПЕШТ
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