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Венгрия

Орбан пообещал, что к 2030-му году сборная Венгрии восстановит своё былое величие

22 Декабря 2022 • 12:21 Комментировать

Мало кто помнит, но сборная Венгрии долгое время считалась одной из лучших в мире, она дважды сыграла в финалах чемпионата мира - сперва в 1938-м году, а затем в 1954-м, причем тогда она считалась главным фаворитом чемпионата и уже к восьмой минуте финала в Берне вела со счетом 2:0, но в итоге проиграла ФРГ со счетом 2:3.

Постепенно успехи сошли на нет, и в последний раз сборная Венгрии выступила на чемпионате мира в 1986 году, запомнившись там поражением от сборной СССР со счетом 0:6. Тем не менее, венгерский премьер Виктор Орбан, большой любитель футбола, заверил журналистов, что приложит все усилия к восстановлению былого величия сборной.

- К 2030-му году наша сборная будет блистать, как в былые времена, - цитирует слова Орбана Nemzeti Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Виктор Орбан
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