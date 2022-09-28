Талалаев мог возглавить клуб из Венгрии

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, который в данный момент пребывает в статусе безработного, мог продолжить карьеру в чемпионате Венгрии. Как сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Сергей Ильин, в услугах российского специалиста был заинтересован «Дебрецен».

Венгерский клуб сделал предложение наставнику, однако Талалаев ответил отказом. В итоге «Дебрецен» договорился со Срджаном Благоевичем, возглавившим команду на прошлой неделе.

Напомним, что Талалаева отправили в отставку с поста главного тренера «Ахмата» в сентябре.