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Венгрия

Талалаев мог возглавить клуб из Венгрии

28 Сентября 2022 • 09:45 Комментировать

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, который в данный момент пребывает в статусе безработного, мог продолжить карьеру в чемпионате Венгрии. Как сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Сергей Ильин, в услугах российского специалиста был заинтересован «Дебрецен».

Венгерский клуб сделал предложение наставнику, однако Талалаев ответил отказом. В итоге «Дебрецен» договорился со Срджаном Благоевичем, возглавившим команду на прошлой неделе.

Напомним, что Талалаева отправили в отставку с поста главного тренера «Ахмата» в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Дебрецен Андрей Талалаев
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