Черчесов всё ещё переживает вылет из Лиги чемпионов

Безропотный вылет венгерского «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов удивил общественность - даже ничейный результат с «Карабахом» в первом матче неприятно поразило Станислава Черчесова, главного тренера «Ференцвароша», а уж домашнее поражение со счетом 1:3 стало настоящей катастрофой. Черчесов до сих пор находится в поисках ответов на вопросы, которые у него возникли после того провала.

- На пути к групповым матчам в одном из еврокубков состоялось уже семь встреч - в одной из них не хватило запаса прочности, еще какие-то нюансы сказались, за что мы и поплатились, - цитирует Черчесова издание «Спорт-экспресс».