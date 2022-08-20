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Венгрия

Черчесов всё ещё переживает вылет из Лиги чемпионов

 
20 Августа 2022 • 01:00 Комментировать
Пакш
0:0
Ференцварош
отменен

Безропотный вылет венгерского «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов удивил общественность - даже ничейный результат с «Карабахом» в первом матче неприятно поразило Станислава Черчесова, главного тренера «Ференцвароша», а уж домашнее поражение со счетом 1:3 стало настоящей катастрофой. Черчесов до сих пор находится в поисках ответов на вопросы, которые у него возникли после того провала.

- На пути к групповым матчам в одном из еврокубков состоялось уже семь встреч - в одной из них не хватило запаса прочности, еще какие-то нюансы сказались, за что мы и поплатились, - цитирует Черчесова издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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