​Ромащенко рассказал о схожести Черчесова и Симеоне

Мирослав Ромащенко, который уже очень давно работает в штабе Станислава Черчесова, сравнил нынешнего рулевого «Ференцвароша» с известным аргентинским тренером Диего Симеоне.

По словам Ромащенко, которые на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс», Черчесов и Симеоне схожи в плане стиля тренерской работы.

«Для них [для Черчесова и Симеоне] самое главное - это строгий порядок и дисциплина, жёсткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях», - высказался Ромащенко.

Напомним, что Станислав Черчесов в 2016-2021 годах возглавлял национальную сборную России. Под руководством Черчесова российская сборная добралась до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.