Дзюба может объединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»

Опытный российский нападающий Артём Дзюба может в ближайшее время перебраться в венгерский клуб «Ференцварош».

По информации журналиста Алана Мура, венгерская команда, с которой работает бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, готова предложить 33-летнему футболисту трёхлетнее соглашение с зарплатой в один миллион евро в год. Если верить источнику, то Дзюба также ведёт переговоры с греческим клубом «Олимпиакос».

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что бывший форвард «Зенита» и «Спартака» может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.