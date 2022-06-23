Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Дзюба может объединиться с Черчесовым в «Ференцвароше»

23 Июня 2022 • 09:55 Комментировать (1)

Опытный российский нападающий Артём Дзюба может в ближайшее время перебраться в венгерский клуб «Ференцварош».

По информации журналиста Алана Мура, венгерская команда, с которой работает бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, готова предложить 33-летнему футболисту трёхлетнее соглашение с зарплатой в один миллион евро в год. Если верить источнику, то Дзюба также ведёт переговоры с греческим клубом «Олимпиакос».

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что бывший форвард «Зенита» и «Спартака» может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Чемпионат Венгрии Станислав Черчесов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Рекомендуем