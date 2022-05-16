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Венгрия

В Венгрии сообщили, что футболисты «Ференцвароша» боялись Черчесова

16 Мая 2022 • 14:29 Комментировать

Журналист венгерских СМИ Бенс Борбола поведал о том, как начиналась карьера российского специалиста Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

В разговоре с корреспондентом Sport24 он подчеркнул, что изначально игроки команды побаивались нового главного тренера. При этом, как отметил работник СМИ, уже после первого тренировочного занятия футболисты поняли, что Станислава Саламович – человек с хорошим чувством юмора.

«Он не такой жесткий, как им это преподносили. Черчесов много шутит с игроками. Атмосфера хорошая», - сказал журналист.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» летом прошлого года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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