Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Венгрия

Забыли о проблемах: «Ференцварош» проиграл в первом же матче под руководством Черчесова

27 Января 2022 • 22:29 Комментировать (1)
Пушкаш-Академия
1:0
Ференцварош
окончен

В отложенном матче четвёртого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» гостил у академии Пушкаша.

Протокол игры  
Пушкаш-Академия 1:0Ференцварош
(1:0) Нунеш Жоау45'   
Маркек ТомашМежграни МохамедНунеш ЖоауШпондлер ЧобоСольноки Роланд   90'Слагвеер Лусиано   90'Ван Нифф ЮллФаворов Артём  84' (Шкрибек Ален (  84') Комароми Дьёрдь  76' (Геро Даниэль (  76'   88') Корбу Мариус  76' (Урблик Йозеф (  76') Козак Либор
Запасные: Kirilo JanyickijТот Балаж IIДеуч Ласло
Дибус ДенешБотка Эндре  71' (Мак Роберт (  71') Блажич МихаДвали ЛашаЧивич Эльдар   90'Бешич Мухамед   15'   24'Лончар Стьепан  57' (Боли Франк (  57') Зубков Александр  71' (Уинго Генри (  71') Нгуэн ТокмакУзуни МюртоБэсси Форчун  28' (Вечеи Балинт (  28')
Запасные: Санто РегёГаврич ЖелькоЗахариассен КристофферЧонтош ДоминикКовачевич АднанМарин МаркоБогдан АдамКабрая Марьян
27 января. Стадион "Панчо Арена".

Завершилась зимняя пауза в чемпионате Венгрии. Полтора месяца отдыхали клубы, и за это время произошло довольно громкое событие. Как для Венгрии, так и для России. Действующий чемпион и лидер нынешнего сезона «Ференцварош» сменил главного тренера – теперь команду к золотым медалям ведёт Станислав Черчесов. Первым матчем для экс-тренера сборной России стала перенесённая игра четвёртого тура.

В соперниках у «Ференвароша» - академия Пушкаша, один из главных конкурентов в борьбе за первое место. Команда Хорняка отстаёт всего на 4, а в случае домашней победы над лидером догоняет «Кишварду» и приближается на расстояние одного балла. Так что венгерский дебют Станислава Черчесова пришёлся на матч очень важный и принципиальный.

И соперник показал себя ровней лидеру чемпионата. Академия Пушкаша с первых минут смотрелась бодрее команды Станислава Черчесова, играла с позиции силы. Первый момент привёз защитник «Ференвароша» Бешич. Мухамед перед штрафной площадью сбил чеха Либора Козака, заработал жёлтую карточку и привёз опасный стандарт. Фаворов пробил классно, но закрутил слишком сильно, пустив мяч рядом со штангой. Момент забылся, однако осадок остался.

И встряхнул этот осадок сам же Мухамед Бешич. Теперь уже в центральном круге заехал он по ногам Козаку и получил вторую жёлтую карточку. Черчесов тут же отреагировал заменой, сняв с игры Бесси и выпустив Вечеи. «Ференцварош» неплохо держался в меньшинстве, не позволял хозяевам многого, но перед самым перерывом пропустил. Дальний удар ван Ниффа Денеш Дибс перевёл на угловой, но голландец сам же результативно исполнил корнер. Его подачу точным ударом замкнул Жоау Нунеш – 1:0.

Во втором тайме матч продолжился по сценарию «Академии Пушкаша». Хозяева чувствовали себя вольготно, много атаковали флангами. Резвый проход Лусиано Слагвеера завершился опасным, но немного неточным ударом – мяч пролетел рядом с дальней штангой. «Ференцварош» отвечал очень редко, всего раз пробив в створ ворот, да и то неопасно. Ближе к концу матча сказалась зимняя пауза и тренировочный процесс – темп совсем упал.

Ничего более не случилось, проиграл в первом матче «Ференцварош» Станислава Черчесова, знатно усилив интригу в борьбе за венгерское золото. Всего на один балл отстают «Кишварда» и «Пушкаш Академи». Но это не проблема, ведь Станислав Саламович такого слова не признаёт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
27 Января 2022 в 23:55
А говорили,что полноценно освещаете только топ матчи.... Ну будем теперь знать,что такое топ матч в вашем понимании)))
На Евро-Футболе:
Рекомендуем