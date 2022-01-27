Забыли о проблемах: «Ференцварош» проиграл в первом же матче под руководством Черчесова

В отложенном матче четвёртого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» гостил у академии Пушкаша.

Завершилась зимняя пауза в чемпионате Венгрии. Полтора месяца отдыхали клубы, и за это время произошло довольно громкое событие. Как для Венгрии, так и для России. Действующий чемпион и лидер нынешнего сезона «Ференцварош» сменил главного тренера – теперь команду к золотым медалям ведёт Станислав Черчесов. Первым матчем для экс-тренера сборной России стала перенесённая игра четвёртого тура.

В соперниках у «Ференвароша» - академия Пушкаша, один из главных конкурентов в борьбе за первое место. Команда Хорняка отстаёт всего на 4, а в случае домашней победы над лидером догоняет «Кишварду» и приближается на расстояние одного балла. Так что венгерский дебют Станислава Черчесова пришёлся на матч очень важный и принципиальный.

И соперник показал себя ровней лидеру чемпионата. Академия Пушкаша с первых минут смотрелась бодрее команды Станислава Черчесова, играла с позиции силы. Первый момент привёз защитник «Ференвароша» Бешич. Мухамед перед штрафной площадью сбил чеха Либора Козака, заработал жёлтую карточку и привёз опасный стандарт. Фаворов пробил классно, но закрутил слишком сильно, пустив мяч рядом со штангой. Момент забылся, однако осадок остался.

И встряхнул этот осадок сам же Мухамед Бешич. Теперь уже в центральном круге заехал он по ногам Козаку и получил вторую жёлтую карточку. Черчесов тут же отреагировал заменой, сняв с игры Бесси и выпустив Вечеи. «Ференцварош» неплохо держался в меньшинстве, не позволял хозяевам многого, но перед самым перерывом пропустил. Дальний удар ван Ниффа Денеш Дибс перевёл на угловой, но голландец сам же результативно исполнил корнер. Его подачу точным ударом замкнул Жоау Нунеш – 1:0.

Во втором тайме матч продолжился по сценарию «Академии Пушкаша». Хозяева чувствовали себя вольготно, много атаковали флангами. Резвый проход Лусиано Слагвеера завершился опасным, но немного неточным ударом – мяч пролетел рядом с дальней штангой. «Ференцварош» отвечал очень редко, всего раз пробив в створ ворот, да и то неопасно. Ближе к концу матча сказалась зимняя пауза и тренировочный процесс – темп совсем упал.

Ничего более не случилось, проиграл в первом матче «Ференцварош» Станислава Черчесова, знатно усилив интригу в борьбе за венгерское золото. Всего на один балл отстают «Кишварда» и «Пушкаш Академи». Но это не проблема, ведь Станислав Саламович такого слова не признаёт.