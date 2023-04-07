Инвестор «Знамя» Орлов: «Мы приглашали Жиркова»

Инвестор «Знамя» Ногинск Алексей Орлов сообщил, что клуб приглашал экс-полузащитника «Челси» Юрия Жиркова.

«Мы приглашали Жиркова. Ренат Янбаев [спортивный директор] прошлым летом спрашивал у него. Он сказал, что подумает, но так и не ответил. Значит, не захотел», — приводит слова Орлова Metaratings.

Напомним, 39-летний Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2023 года. Последним клубом игрока были подмосковные «Химки». За «красно-черных» Жирков сыграл лишь в трех матчах и получил одну желтую карточку.

Напомним, ранее за «Знамя» выступали такие футболисты, как Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Андрей Ещенко и другие.