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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

Инвестор «Знамя» Орлов: «Мы приглашали Жиркова»

07 Апреля 2023 • 20:31 Комментировать

Инвестор «Знамя» Ногинск Алексей Орлов сообщил, что клуб приглашал экс-полузащитника «Челси» Юрия Жиркова.

«Мы приглашали Жиркова. Ренат Янбаев [спортивный директор] прошлым летом спрашивал у него. Он сказал, что подумает, но так и не ответил. Значит, не захотел», — приводит слова Орлова Metaratings.

Напомним, 39-летний Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2023 года. Последним клубом игрока были подмосковные «Химки». За «красно-черных» Жирков сыграл лишь в трех матчах и получил одну желтую карточку.

Напомним, ранее за «Знамя» выступали такие футболисты, как Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Андрей Ещенко и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Ренат Янбаев Знамя Ногинск Алексей Орлов
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