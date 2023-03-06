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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 2

​«Позор «Сатурну»: Губерниев отреагировал на назначение Широкова

06 Марта 2023 • 18:42 Комментировать

В понедельник «Сатурн» объявил о назначении Романа Широкова на должность генерального директора клуба. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу - это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», - сказал Губерниев, чьи слова приводит на своих станицах Metaratings.

Стоит сказать, что Роман Широков не один раз попадал в скандалы. Несколько лет назад экс-игрок сборной России избил арбитра во время матче любительского турнира.  

«Сатурн» в настоящий момент выступает во Второй лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков Дмитрий Губерниев
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