Шишкин рассказал о зарплатах во Второй лиге

Тренер‑консультант ногинского «Знамени» Роман Шишкин рассказал, сколько зарабатывают футболисты во Второй лиге.

«У тех, кто играл на высоком уровне, отдельные договоренности. Остальные получают по‑разному. Если команда «под задачу», то средние зарплаты от 50 до 100 тысяч. В таких клубах, как «Знамя», — от 25 до 50 тысяч», — заявил Шишкин «Матч ТВ».

Специалист считает, что многие будут удивлены таким цифрам, это говорит об уровне низших лиг и всей нашей жизни.

36-летний Шишкин выступал за «Знамя» с 2020 года, но в феврале 2022 года объявил о завершении карьеры футболиста. Теперь экс-игрок входит в тренерский штаб команды.