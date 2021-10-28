«Калуге» по решению КДК РФС засчитали техническое поражение 0:3 за недавний матч первенства ФНЛ-2 - третьего по рангу футбольного дивизиона России - против «Салахина».

Суровое наказанием связано с нарушением клубом санитарного регламента - представители «Калуги» перед игрой предоставили ПЦР-тесты, которые были просрочены. Судя по всему, в клубе ошиблись в понимании того, когда начинает отсчитываться срок действия ПЦР-теста.

Добавим, что сама игра завершилась гостевой победой «Калуги» со счётом 0:1. Теперь же у команды заберут эти три очка.