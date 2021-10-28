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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2

​В ФНЛ-2 команде засчитали техническое поражение из-за ПЦР-тестов официально

28 Октября 2021 • 17:46 Комментировать
Сахалин
0:1
Калуга
окончен

«Калуге» по решению КДК РФС засчитали техническое поражение 0:3 за недавний матч первенства ФНЛ-2 - третьего по рангу футбольного дивизиона России - против «Салахина».  

Суровое наказанием связано с нарушением клубом санитарного регламента - представители «Калуги» перед игрой предоставили ПЦР-тесты, которые были просрочены. Судя по всему, в клубе ошиблись в понимании того, когда начинает отсчитываться срок действия ПЦР-теста. 

Добавим, что сама игра завершилась гостевой победой «Калуги» со счётом 0:1. Теперь же у команды заберут эти три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Калуга
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