Экс-игрок «СКА-Хабаровска» Деркунский получил вторую пожизненную дисквалификацию за месяц

Теперь уже бывший футболист второй команды «СКА-Хабаровска» Денис Деркунский получил второе пожизненное отстранение от футбола. Ранее 20-летнего футболиста за договорной матч против «Салюта» наказал КДК РФС. Теперь же, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», санкции наложил комитет по этике. Оказалось, что по ходу сезона 2021/2022 Деркунский сделал большее 150 ставок на футбольные матчи. Общая сумма ставок превысила 900 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне Денис Деркунский успел провести восемь матчей и даже забить один гол. Теперь его карьера завершилась.