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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

Экс-игрок «СКА-Хабаровска» Деркунский получил вторую пожизненную дисквалификацию за месяц

26 Мая 2023 • 18:31 Комментировать

Теперь уже бывший футболист второй команды «СКА-Хабаровска» Денис Деркунский получил второе пожизненное отстранение от футбола. Ранее 20-летнего футболиста за договорной матч против «Салюта» наказал КДК РФС. Теперь же, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», санкции наложил комитет по этике. Оказалось, что по ходу сезона 2021/2022 Деркунский сделал большее 150 ставок на футбольные матчи. Общая сумма ставок превысила 900 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне Денис Деркунский успел провести восемь матчей и даже забить один гол. Теперь его карьера завершилась.

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Денис Деркунский
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