Широков рассказал о перспективах «Сатурна»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков поделился своим видением будущего раменского клуба.

«Сделать «Сатурн» главной командой Подмосковья - вполне реализуемая цель в ближайшие годы. Всё зависит от нас. Раньше в структуре клуба была академия Олимпийского резерва. Не знаю, почему они отделились», - приводит слова Широкова Sport24.

Кроме того, футбольный деятель заявил, что в руководстве клуба понимают какие шаги необходимо предпринимать для продвижения команды до элитного российского дивизиона.

В данный момент «чёрно-синие» располагаются на 11 месте в турнирной таблице группы 3А Второй лиги.