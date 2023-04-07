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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

Широков рассказал о перспективах «Сатурна»

07 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков поделился своим видением будущего раменского клуба.

«Сделать «Сатурн» главной командой Подмосковья - вполне реализуемая цель в ближайшие годы. Всё зависит от нас. Раньше в структуре клуба была академия Олимпийского резерва. Не знаю, почему они отделились», - приводит слова Широкова Sport24.

Кроме того, футбольный деятель заявил, что в руководстве клуба понимают какие шаги необходимо предпринимать для продвижения команды до элитного российского дивизиона.

В данный момент «чёрно-синие» располагаются на 11 месте в турнирной таблице группы 3А Второй лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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