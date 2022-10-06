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Россия. Вторая лига. Группа 3. Подгруппа 1

Агент Сафонов: «Рыжиков возглавил тамбовский «Спартак» официально

06 Октября 2022 • 14:27 Комментировать

Алексей Сафонов, агент бывшего тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, прокомментировал назначение своего клиента на пост наставника тамбовского «Спартака».

«Сергей возглавил тамбовский «Спартак», это правда. В своей первой игре под его руководством они обыграли вторую команду тульского «Арсенала» 3:2», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент отметил, что Рыжиков не хотел быть тренером вратарей, поэтому решил начать самостоятельную карьеру во Второй лиге. Долго думать не стали, сразу приняли предложение от «Спартака», добавил Сафонов.

Тамбовский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Второй лиги группы 3А, набрав 12 очков после 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Сергей Рыжиков Спартак Тамбов
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