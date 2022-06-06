Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1

Широков рассказал о конфликте с судьями после матча ФНЛ-2

06 Июня 2022 • 12:23 Комментировать

Бывший футболист сборной России, а ныне начальник клуба «Строгино» Роман Широков рассказал журналистам о ситуации с арбитрами после матча ФНЛ-2 с «Родиной».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что всё происходило под камерами, так что все записи разговоров есть у клубных пресс-служб. Экс-игрок отметил, что у него никакого конфликта с арбитрами нет, так что он не понимает, о каком конфликте говорят журналисты.

Напомним, что после матча между «Строгино» и «Родиной» в рамках ФНЛ-2 Широков подошёл к главному арбитру, о чём-то переговорил с ним, а после этого получил красную карточку.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Строгино Родина ФНЛ-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе: