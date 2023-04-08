Матч Второй лиги завершился со счётом 15:0

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 23-го тура Второй лиги между «Ессентуками» и «Форте». Победу счётом 15:0 одержал клуб из Таганрога.

В первом тайме гости отправили в ворота соперника шесть мячей, а во второй 45-минутке добавили ещё девять. Четыре футболиста отметились тремя забитыми мячами.

Стоит отметить, что в заявке «Ессентук» было всего 12 игроков, а ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб подозревается в подлоге футболистов (участие игроков, которые не были в заявке), и ему грозит снятие с чемпионата.

«Ессентуки» замыкают турнирную таблицу, набрав всего пять очков при этом забив семь мячей и пропустив 79.