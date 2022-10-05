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Россия. Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 1

Колыванов: Я положительно отношусь к возможному переходу на систему «весна-осень»

05 Октября 2022 • 17:40 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень»

«Если вернуться к «весна–осень», команды будут начинать в марте-апреле и спокойно весь сезон до ноября играть. Раньше ведь все нормально у нас было, а потом напридумывали переход на новую систему», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Эксперт заявил, что при возвращении к старому формату, не будет огромного перерыва между двумя частями чемпионата, к тому же, во время предсезонных сборов можно будет хорошо подготовить команду, а сейчас это сделать невозможно, потому что в июне заканчивается сезон, а в июле уже стартует новый.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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