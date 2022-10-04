Кузьмичёв высказался о выборе нового наставника для «Зенита-2»

Экс-директор «Зенита» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о том, как игрокам второй команды «сине-бело-голубых» попасть в главную команду.

«Нужно вдумчиво подойти к кандидатам на должность нового главного тренера второй команды, чтобы это назначение было не «кумовское», чтобы специалист мог доводить ребят до нужного уровня», — заявил Кузьмичёв Metaratings.

Эксперт отметил, что кандидаты на этот пост имеются, но он не сбирается выполнять работу за Андрея Аршавина, если будет нужно, то Аршавин сам позвонит и посоветуется.

После 13-ти туров «Зенит-2» занимает 6-е место в турнирной таблице Второй лиги группы 2А, набрав 18 очков.