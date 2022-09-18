Комбаров заявил, что «Ядро» сильнее «Амкала»

Наставник «Звезды» Дмитрий Комбаров сравнил последние игры своей команды с «Амкалом» и «Ядром».

«Ядро» намного сильнее, чем «Амкал». В матче на кубок мы создали много моментов, могли завершить игру разгромом еще в первом тайме. Думаю, «Ядро» соперник посерьезнее», — приводит слова Комбарова «Спорт День за Днем».

Напомним, санкт-петербургский клуб одолел «Амкал» в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:2 по пен.), а в игре 11-тура Второй лиги группы 2А «Звезда» сыграла вничью с «Ядром» (1:1).

Подопечные Комбарова занимают второе место в турнирной таблице своей группы, набрав 17 очков.