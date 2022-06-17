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Пименов: Я против фарм-клубов

17 Июня 2022 • 15:59 Комментировать
Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал решение клуба не заявлять «Локомотив-Казанку» в ФНЛ-2.

«У меня двоякие ощущения. Я всегда был против вторых команд, где играют ребята возраста 20-22 года, не переходя, грубо говоря, во взрослый футбол», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-футболиста, раньше все было просто, после футбольной школы переходишь в дубль и тренируешься с игроками основы, которые набирают там форму, а потом переходишь сразу в главную команду, никто не задерживался в детском футболе.

Ранее «Локомотив» заявил о том, что «Казанка» не примет участие в ФНЛ-2, а будет выступать в любительском чемпионате Москвы.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Локомотив-Казанка
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