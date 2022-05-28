«КраСава» больше не будет играть в ФНЛ-2

Футбольный клуб экс-футболиста «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгения Савина больше не будет играть в третьем по силе российском дивизионе.

Как сказал «Матч ТВ» руководитель лиги Андрей Соколов, в следующем сезоне команда Савина не будет играть в ФНЛ-2. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Евгений Савин вынужден был покинуть Россию. На канале блогера вышло видео с украинскими футболистами, которые высказывались по поводу российско-украинского конфликта.

На данный момент футболисты «КраСавы» занимают седьмую строчку в турнирной таблице второй группы в ФНЛ-2.