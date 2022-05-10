Мостовой сожалеет о возможном закрытии клуба «Локомотив-Казанка»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном закрытии «Казанки».

«Это реалити нашей сегодняшней жизни: одних — закрывают, вторых — закрывают, третьих — банят, вот и всё», – заявил Мостовой «Чемпионату».

Бывший игрок выразил сожаление, сказав, что ему обидно, когда такое дело касается молодых игроков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Локомотив» может закрыть свой фарм-клуб под названием «Локомотив-Казанка» из-за тяжелой финансовой ситуации. Клуб был основан в апреле 2017 года, на данный момент выступает в ФНЛ-2.