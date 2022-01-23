​В ФНЛ-2 прогремел скандал

В ФНЛ-2 – третьем по рангу футбольном дивизионе России – прогремел скандал. По ходу сезона КДК РФС с команд «Знамя Труда» и «Волна» снял по три очка за использование поддельных документов. При этом очки у «Знамени Труда» уже были вычтены, а у «Волны» - нет.

Удивительно то, что такой подход в корне меняет ситуацию при формировании группы следующего этапа первенства. Без трёх очков «Волна» не пробилась бы дальше, что, в свою очередь, повлияло на количество очков у других команд. Если бы вместо «Волны» дальше прошёл «Олимп-Долгопрудный», то лидерство «Шинника» на старте второго этапа было бы менее уверенным.

В телеграм-канале «Честность – не порок» приводится письмо от главы КДК Артура Григорьянца. В нём говорится, что очки должны сниматься после формирования новых подгрупп. Почему в таком случае у «Знамени Труда» баллы вычли сразу, остаётся загадкой.

Решение вопроса перенеслось на 27 января, передаёт телеграм-канал «Мутко против».