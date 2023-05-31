Кручу-верчу, запутать хочу: Как будет устроен Второй дивизион России в сезоне-2023/24

Российские футбольные власти вошли во вкус изменения регламентов турнира и после сложной формулы Кубка страны решили поменять и Второй дивизион. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, как теперь будет выглядеть структура этого соревнования.

В России завершается сезон и уже через пару месяцев начнётся новый. Порядок розыгрыша в Премьер-лиге и Первой лиге не будет изменён, а вот Вторую решили кардинально изменить. Причём реформы такие сильные, что до сих пор не очень понятно, что из этого выйдет.

Во Второй лиге теперь будет два дивизиона: А и Б. Первый станет общероссийским, второй сохранит территориальное деление. При этом с 2024 года ожидается, что в дивизионе Б сезон будет проходить по системе «весна/осень», а в этом году состоится переходный период.

Дивизион А также будет состоять из двух групп: «золото» и «серебро». В первой сыграют команды, вылетевшие из Первой лиги по итогам нынешнего сезона, все вице-чемпионы групп Второго дивизиона и две лучшие команды из числа занявших третьи места. Во второй – худшие команды, занявшие третьи места, а также все коллективы, ставшие четвёртыми и пятыми.

Первый этап в дивизионе А пройдёт с июля по ноябрь в два круга. По его итогам группы «золото» и «серебро» поменяются четырьмя командами (худшие из «золота» отправятся в «серебро», а лучшие из «серебра» – в «золото»). После этого в дивизионе А пройдёт второй этап, и две лучшие команды получат путёвки в Первую лигу, а третья команда проведёт стыковой матч с победителем группы «золото» на первом этапе.

Что касается дивизиона «серебро», то по итогам первого этапа четыре худшие команды вылетают в Дивизион Б, а их заменяют четыре победителя зональных турниров. По итогам второго этапа четыре лучшие команды отправляются в группу «золото», а им на смену приходят худшие команды оттуда же.

С 2024 года Дивизион Б переходит на систему «осень/весна», при этом Дивизион А продолжает играть «весна/осень». В итоге обмен между этими турнирами ещё усложнится. По итогам 2024 года четыре лучшие команды Дивизиона Б поднимаются в группу «серебро» Дивизиона А вместо 9-й и 10-й команд группы «серебро» по итогам первого этапа. Ещё 2 путёвки на понижение будут разыгрывать в стыках команды, которые займут 7-е и 8-е места в группе «серебро» по итогам первого этапа, и коллективы, оказавшиеся на 9-м и 10-м местах группы «серебро» по итогам второго этапа предыдущего сезона.

Если вам кажется, что вы запутались, то вам не кажется. Даже участники Второй лиги пока с трудом понимают, как это будет работать, и как будет сложно с этим сжиться. Отчасти это начинает напоминать чемпионат Аргентины прежних лет, когда из-за наличия Апертуры и Клаусуры вылетавшие команды определялись по итогам среднего количества очков за несколько предыдущих лет.

Хотя всё это будет считаться единой Второй лигой, по сути будет три разных турнира со своими целями и задачами, что вроде как должно добавить интриги и интереса. По задумке организаторов, в Дивизионе А должно стать меньше проходных матчей, так как всегда есть борьба за повышение или за понижение в классе. Остаётся теперь лишь понять на практике, как это будет работать.

Роман Андреев