В России на один футбольный клуб стало меньше

ФК «Ессентуки», представляющий одноимённый город Ставропольского края в группе 1 Второй лиги, прекратил своё существование. История клуба на профессиональном уровне насчитывает всего три неполных сезона, в каждом из которых «горожане» занимали последнее место в своей группе Второй лиги. Однако последняя игра клуба вошла в историю нашего футбола. «Ессентуки» уступили «Форте» из Таганрога 15:0. Через четыре дня после этого результата РФС отозвал у клуба лицензию. Разбираемся, что привело к исчезновению с футбольной карты страны ещё одной команды.

Повторение рекорда

До абсолютного рекорда «Форте» не хватило всего одного гола в ворота «Ессентуков». Аналогичная разница в пятнадцать мячей была зафиксирована в мае 2001 года в матче «Краснодара-2000» и «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод (16:1). Однако и до повторения рекорда «Ессентуки» могли не дотянуть. Четыре мяча коллектив, представляющий Ставропольский край, пропустил за пять минут до завершения встречи. Свидетелями изобилия голов стали почти 1000 человек, а в качестве арбитра матча выступила Опейкина Вера из «Сочи». Хотя какие могут быть претензии к арбитру, когда на матч у гостей было заявлено всего 12 человек.

Старые проблемы

Удивляться счёту 15:0 не стоит. И, конечно, РФС снял «Ессентуки» не за обновлённый рекорд. Проблемы у клуба, имеющего разницу забитых и пропущенных мячей 7:79, начались ещё весной прошлого года. Массовая потасовка с игроками ростовского «СКА» завершилась дракой, что повлекло за собой дисквалификацию домашнего стадиона «Ессентуков». Через полгода Роман Данилов получил дисквалификацию на два года за ставки. А месяцем ранее КДК РФС отстранил трёх представителей клуба от футбола на полгода за участие в матчах незаявленного игрока. Руководителей «Ессентуков» тоже понять можно. Клуб начинал сезон с 31 игроком в заявке. К началу марта их осталось 19 (согласно официальному сайту Второй лиги), но на выездную игру против «Форте» приехало только 12 человек, которые собрались после зимней паузы.

Подстава

Проблемы с подставными игроками всплыли ещё в прошлом году. Однако окончательно нечестную игру «Ессентуков» доказали в марте на матче против «СКА» из Ростова-на-Дону. В заявке на игру у гостей числилось только 2 человека,но представители Первой лиги выявили несоответствие во время выхода команды на поле. Сравнение фото игроков в заявке и вышедших на игру... В итоге троих представителей тренерского штаба наказали дисквалификацией на полгода, а в последних матчах в роли главного тренера выступал начальник команды. Это и послужило поводом для РФС дисквалифицировать команду за три тура до конца первого этапа первенства группы 1 Второй лиги.

Последняя игра для «Ессентуков», конечно, не сложилась. Да и сложно выходить на поле, зная, что это твоя последняя игра. Добавим к этому ужасную дорогу на микроавтобусе и отсутствие помощи от главного тренера, который следил за матчем со стороны, не имея доступа к игрокам. Да и можно ли играть пять матчей подряд без замен и перестановок? Но и нарушать закон даже в таких случаях не стоит. В итоге – остановка тренировочного процесса и закономерное снятие с первенства Второй лиги.

Константин Лицин