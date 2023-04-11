Белоруков: «Уровень Второй лиги сильно упал»

Главный тренер петербургского «Динамо», а также бывший защитник «Динамо» столичного и пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков порассуждал об уровне Второй лиги – так с недавних пор называется третий по силе профессиональный футбольный дивизион России.

«Уровень дивизиона просел. С момента, как я тут играл, он стал гораздо слабее. Во Второй лиге собрано много молодёжных команд. Может, это и хорошо, но ветеранов-игроков тут почти не осталось, играют в основном юные ребята и нет тех, кто мог бы им помочь», - заявил Белоруков «РБ Спорт».

На данный момент питерское «Динамо» идёт на первой строчке в подгруппе В группы №2, набрав 21 очко.