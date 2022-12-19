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Россия. Вторая лига. Группа 1

​Семшов возглавил «Чайку» рубрика

19 Декабря 2022 • 15:42 Комментировать

Главным тренером «Чайки» из Песчанокопского стал Игорь Семшов. Пресс-служба клуба объявила о подписании с 44-летним специалистом трудового соглашения на один год с опцией продления ещё на один.

В понедельник Игорь Семшов провёл встречу с президентом и руководителями «Чайки». На ней стороны обсудили трансферную политику и планы.

В последние годы Игорь Семшов работал в тренерском штабе Игоря Черевченко в «Арсенале» и «Химках». С февраля специалист находился без клуба.

«Чайка» выступает во Второй лиге. Там команда на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Чайка
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