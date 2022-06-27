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Стукалов: Задача — как можно быстрее вернуть «Ротор» в элиту

27 Июня 2022 • 21:31 Комментировать

Новый главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов прокомментировал своё назначение.

«Поступило недели три назад предложение от Федора Анатольевича (Щербаченко — спортивный директор «Ротора»). Думал я недолго, практически сразу дал положительный ответ», — приводит слова Стукалова официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что никаких сомнений не было, потому что в «Роторе» ставят большие задачи. Здесь созданы все условия, инфраструктура, болельщики. Контракт подписан долгосрочный, цели — максимальные.

Сегодня, 27 июня, Алексей Стукалов был назначен на пост главного тренера «Ротора».

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Алексей Стукалов
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