3 претендента на путёвку в ФНЛ: «Волга», «Челябинск» и «Тюмень» хотят повышения в классе

В Группе 4 ФНЛ-2 борьба за повышение в классе идёт до последнего тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает развязку турнира «трёх претендентов».

Борьба в Группе 4 ФНЛ-2 за право пробиться в более высокий дивизион достигла апогея. За два тура до конца сезона сразу три клуба претендуют на выход в «лучшую лигу мира». Пока первая – «Тюмень», но она сыграла на один матч больше, чем «Волга» из Ульяновска и «Челябинск». При этом её преимущество над двумя другими коллективами составляет всего одно очко.

«Тюмени» предстоит провести матч на выезде с «Новосибирском», после чего ей останется просто ждать своей участи. В целом позиция подопечных Игоря Меньщикова не самая хорошая.

Наилучшие шансы добиться повышения в классе у «Волги». Клуб из Ульяновска имеет преимущество над обоими соперниками при равенстве очков. При этом «Волге» осталось сыграть с аутсайдером «Лада-Тольятти» и второй командой «Урала». Конечно, у подопечных Рината Аитова шесть очков не в кармане, но есть все возможности их набрать. Спустя 14 лет Ульяновск может вернуться в ФНЛ. Причём «Волга» уже могла бы чувствовать себя спокойно, но умудрилась по ходу турнира отдать 4 очка предпоследнему ижевскому «Зениту».

«Челябинск», конечно, рассчитывает, что конкурент оступится. Самому клубу предстоят встречи на выезде против «Оренубрга-2» и дома против всё той же тольяттинской «Лады». При этом стоит подчеркнуть, что «Челябинск» при равенстве баллов окажется ниже не только «Волги», но и «Тюмени».

Роман Андреев