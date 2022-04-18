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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

Экс-футболист «Спартака»: «Частные проекты вкладывают в футбол деньги и любовь»

18 Апреля 2022 • 19:18 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов объяснил, почему частные деньги в футболе играют более важную роль, нежели государственные.

«Нормально отношусь к государственным деньгам в футболе, но в итоге там появляются разные люди для проформы.

Частные проекты вкладывают не только кровные деньги, но и любовь. Уровень ответственности растет многократно. Человек понимает, куда вкладывает деньги. Уровень самоотдачи значительно повышается» — сказал Баженов изданию Sport24.

Следует отметить, что Баженов дал большое интервью относительно нового футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного.


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Евро-Футбол.Ру,
Никита Баженов Фнл ФК Космос
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