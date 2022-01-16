Рудаков подписал контракт с «Форте»

Полузащитник Дмитрий Рудаков, который не так давно покинул ивановский «Текстильщик», подписал контракт с «Форте».

За клуб из Таганрога 24-летний Рудаков будет выступать как минимум до конца нынешнего сезона, а затем у него будет возможность продлить контракт с командой, сообщает Transfermarkt.

За «Форте» Дмитрий Рудаков будет выступать под 17 номером, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Рудаков на правах свободного агента покинул ивановский «Текстильщик», который играл в ФНЛ. За ивановский клуб в первой части сезона Дмитрий провёл во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями.