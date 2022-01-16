Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

Рудаков подписал контракт с «Форте»

16 Января 2022 • 03:18 Комментировать

Полузащитник Дмитрий Рудаков, который не так давно покинул ивановский «Текстильщик», подписал контракт с «Форте».

За клуб из Таганрога 24-летний Рудаков будет выступать как минимум до конца нынешнего сезона, а затем у него будет возможность продлить контракт с командой, сообщает Transfermarkt.

За «Форте» Дмитрий Рудаков будет выступать под 17 номером, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Рудаков на правах свободного агента покинул ивановский «Текстильщик», который играл в ФНЛ. За ивановский клуб в первой части сезона Дмитрий провёл во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: