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Детский футбол

РФС передаст 80 тысяч мячей в российские школы

 
29 Августа 2022 • 19:56 Комментировать

Российский футбольный союз (РФС) начинает новый учебный год в рамках федерального проекта «Футбол в школе».

Известно, что с первого сентября к инициативе РФС присоединятся 2150 школ в 48 регионах России. В футбольных уроках примут участие около 400 тысяч детей.

«Каждая из школ получит от РФС методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта. Первая партия мячей – более 12 тысяч штук. Она прибыла в Россию из Пакистана и в самые ближайшие дни будет доставлена из Москвы в регионы страны, в том числе и самые труднодоступные уголки Сибири, Севера и дальнего Востока», - говорится на официальном сайте организации.

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Евро-Футбол.Ру,
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