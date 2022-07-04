«Шкупи» - «Линкольн Ред Импс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч квалификации Лиги чемпионов «Шкупи» - «Линкольн Ред Импс». Игра состоится 5 июля 2022 года в Скопье.

«Шкупи»

«Шкупи» выступает в квалификации Лиги чемпионов, как золотой призер прошлого розыгрыша национального турнира Северной Македонии.

В 33 встречах Первой лиги клуб заработал 76 очков, установив такие показатели успешности: 23 победы, семь ничьих и три проигрыша. В 10 последних домашних матчах «Шкупи» семь раз сыграла ставка на ТМ(2,5) гола.

«Линкольн Ред Импс»

«ЛинкольРедИмпс» является победителем прошлого созыва национального турнира Гибралтара. К финишу чемпионата клуб пришел на первой позиции без поражений – 19 побед и одна ничья.

Отметим, что в трех последних официальных матчах всех турниров «Линкольн Ред Импс» как забивал, так и пропускал голы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шкупи» - 1.505

Ничья – 4.180

Победит «Линкольн Ред Импс» - 6.290

Статистика

«Шкупи» выиграл 7 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Линкольн Ред Импс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 8 из прошлых 10 выездных встреч

У «Шкупи» отсутствуют поражения в 18 прошлых официальных матчах на своем поле

Прогноз

Ставка на победу «Шкупи» с форой (-1) гол видится оптимальным решением на этот матч. Такой исход в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.892.