Прогноз на матч ХИК - «Мальме»: ставки на матч БК Pinnacle

ХИК примет «Мальме» в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 27 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

ХИК

ХИК в этом сезоне смотрится неплохо, хотя у команды были провальные матчи. Например, ХИК провалился в поединке против все того же «Мальме», с которым клубу предстоит сыграть во второй раз. В этом поединке команда проиграла со счетом 2-1. С таким же счетом клуб проиграл и «Оулу» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии по футболу. У ХИКа есть боязнь игры против клубов, которые выше уровнем. Практически все поединки против команд, которые выше уровнем чем сам ХИК, были для клуба провальными.

«Мальме»

«Мальме» смотрится очень хорошо в последних матчах. Команда катком проходит по всем клубам, с которыми играет. За последние десять поединков этот клуб уступил всего два раза, это были поединки против «Мидтьюланном» (1-2) и «Норрчепинга» (3-2). В последних матчах команда находится на правильном пути и в отличной форме. Клуб много забивает и мало пропускает. Последние три матча были выиграны с общим счетом 9:1. Клуб очень успешен в воздухе, игроки команды прекрасно понимают, когда нужно реагировать на мячи в воздушном пространстве. Также игроки клуба хорошо разыгрывают стандарты, этого и стоит опасаться ХИКу.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит ХИК – 3.30

Ничья – 3.50

Победит «Мальме» – 2.15

Интересные факты

ХИК проиграл всего два матча из последних десяти

«Мальме» не проигрывает шесть игр кряду

ХИК забивает как минимум один гол в десяти матчах кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке обе команды забьют по коэффициенту 1.77. Оба клуба отличаются своей хорошей атакой, без забитых голов они совершенно точно поле не покинут.