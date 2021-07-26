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Прогноз на матч ХИК - «Мальме»: ставки на матч БК Pinnacle

26 Июля 2021 • 20:28 Комментировать
ХИК
...
Мальмё
Через 19 ч. 48 мин.
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ХИК примет «Мальме» в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 27 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

ХИК

ХИК в этом сезоне смотрится неплохо, хотя у команды были провальные матчи. Например, ХИК провалился в поединке против все того же «Мальме», с которым клубу предстоит сыграть во второй раз. В этом поединке команда проиграла со счетом 2-1. С таким же счетом клуб проиграл и «Оулу» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии по футболу.  У ХИКа есть боязнь игры против клубов, которые выше уровнем. Практически все поединки против команд, которые выше уровнем чем сам ХИК, были для клуба провальными.

«Мальме»

«Мальме» смотрится очень хорошо в последних матчах. Команда катком проходит по всем клубам, с которыми играет. За последние десять поединков этот клуб уступил всего два раза, это были поединки против «Мидтьюланном» (1-2) и «Норрчепинга» (3-2). В последних матчах команда находится на правильном пути и в отличной форме. Клуб много забивает и мало пропускает. Последние три матча были выиграны с общим счетом 9:1. Клуб очень успешен в воздухе, игроки команды прекрасно понимают, когда нужно реагировать на мячи в воздушном пространстве. Также игроки клуба хорошо разыгрывают стандарты, этого и стоит опасаться ХИКу.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит ХИК  – 3.30
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Мальме» – 2.15

Интересные факты

  • ХИК проиграл всего два матча из последних десяти
  • «Мальме» не проигрывает шесть игр кряду
  • ХИК забивает как минимум один гол в десяти матчах кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке обе команды забьют по коэффициенту 1.77. Оба клуба отличаются своей хорошей атакой, без забитых голов они совершенно точно поле не покинут. 
Прогноз: Обе команды забьют
1.77 ПОСТАВИТЬ!
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