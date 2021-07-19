Прогноз на матч «Алашкерт» - «Шериф»: ставки на матч БК Pinnacle

«Алашкерт» сыграет против «Шерифа» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч запланирован на 19 июля 2021 года. Только один из клубов может похвастаться стабильно хорошей игрой на протяжении многих матчей Букмекеры БК Pinnacle представляют обзор на грядущий матч.

«Алашкерт»

«Алашкерт» в нынешнем сезоне показывает неплохой уровень. Команда не проигрывает несколько поединков кряду. В активе этого футбольного клуба - шесть беспроигрышных матчей подряд. В последний раз «Алашкерт» проигрывал еще в августе, это произошло в матче против «Арарата», поединок завершился со счетом 3-1. свой последний матч «Алашкерт» выиграл у «Коннас Куэй» со счетом 1-0, команда прошла в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА.

«Шериф»

«Шериф» на фоне «Алашкерта» выглядит гораздо слабее. В последних матчах клуб не может похвастаться хорошими результатами. Клуб выиграл только два матча из последних пяти. Команда обыграла «Теуту» с общим счетом 5-0. Это были два матча квалификации Лиги чемпионов, благодаря которым «Шериф» и прошел дальше. Клуб проиграл в своем чемпионате, а также уступил в борьбе за суперкубок Молдовы со счетом 3-2, проиграв «Сфынтул Георге». В прошлом сезоне эта команда была гораздо сильнее, но в этом все изменилось.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Алашкерт» – 3.80

Ничья – 3.15

Победит «Шериф» – 2.10

Интересные факты

«Алашкерт» забил восемь голов в последних пяти матчах

«Шериф» сыграл два матча кряду «на ноль»

«Алашкерт» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

«Алашкерт» очень хорош прямо сейчас, этот клуб способен обыграть любого, кто встанет на пути. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Алашкерта» по коэффициенту 1.75.